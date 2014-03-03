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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 15:10 BJT

日本个股：丰田汽车2月在中国销量较上年同期增长43.1%

路透上海3月3日 - 日本丰田汽车 周一表示，该公司及其中国合资企业2月在华售出约51,900辆汽车，较上年同期增加43.1%。

丰田1月时在华汽车销量同比增长18.1%，去年12月时则成长19.4%，反映在华销售已自此前的重击中逐渐复苏。2012年底中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，其后致使日本品牌汽车销量受到冲击。

丰田汽车1-2月在华销量约为137,500辆，较上年同期增长26.4%。

丰田今年在华销售目标为110万辆，较上年增19.9%。丰田汽车在中国和第一汽车集团及广州汽车集团 分别都组建有合资企业。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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