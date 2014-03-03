日本个股：丰田汽车2月在中国销量较上年同期增长43.1%

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透上海3月3日 - 日本丰田汽车 周一表示，该公司及其中国合资企业2月在华售出约51,900辆汽车，较上年同期增加43.1%。
丰田1月时在华汽车销量同比增长18.1%，去年12月时则成长19.4%，反映在华销售已自此前的重击中逐渐复苏。2012年底中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，其后致使日本品牌汽车销量受到冲击。
丰田汽车1-2月在华销量约为137,500辆，较上年同期增长26.4%。
丰田今年在华销售目标为110万辆，较上年增19.9%。丰田汽车在中国和第一汽车集团及广州汽车集团 分别都组建有合资企业。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。