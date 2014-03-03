中国债市：信用债收益率估值降幅扩大，中长端补跌--交易商协会

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透上海3月3日 - 中国银行间市场交易商协会最新发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值延续普跌之势，且降幅扩大，此前势头稍缓的中长端出现明显补跌。
本周，一年期各评级品种收益率估值跌幅仍为最大，均超过20个基点(bp)，其中AA级达25个bp；三、五及10年期稍逊，下滑介于14-21bp之间。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.54 -21 5.64 -21 5.78 -17 5.84 -12
AAA 5.69 -24 5.88 -19 6.04 -17 6.12 -11
AA+ 6.00 -24 6.30 -21 6.54 -18 6.65 -12
AA 6.32 -25 6.79 -21 7.05 -18 7.19 -12
AA- 7.11 -20 7.58 -18 7.98 -14 8.64 -13
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.85 -16 5.96 -9 6.08 -9 6.27 -9
AAA 6.17 -18 6.25 -8 6.40 -9 6.64 -8
AA+ 6.74 -17 6.87 -8 7.06 -8 7.33 -8
AA 7.35 -18 7.46 -9 7.67 -8 8.08 -8
AA- 8.97 -15 9.06 -9 9.34 -9 9.57 -9
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。 (完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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