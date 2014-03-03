中国债市：利率互换小幅走低，关注明日公开市场操作

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透上海3月3日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅走低。交易员称，银行间流动性持续宽松，推动IRS继续走低，不过跌幅较之前有所缩窄，机构对央行所认可的资金利率水平仍存分歧，多谨慎关注明日公开市场操作。
广发银行交易员吴思捷表示，“IRS早上有过4.34%的成交，下午就没什么成交，基本稳住了。”
他并认为，现在payer(收浮动付固定)的压力挺大的，差不多150BP的负carry（利差）。当前，市场仍旧聚焦资金面的变化，包括明日是否会正回购以及操作规模如何。
银行间市场周一21天内质押式回购利率 多有不同程度的跌幅，七天领跌隔夜则上涨。市场人士表示，短期市场流动性依旧偏宽松，关注央行公开市场操作及存款准备金清算影响，料冲击都不会很大。
北京一银行交易员则指出，若资金面持续宽松，IRS继续走低的可能性还是存在的。不过，他个人认为当前的资金利率继续走低可能会超出央行的容忍范围。
“明天看正(回购)多少了，这样低的利率能低到什么时候呢，”他强调。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。
上周央行出人意料的表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽然当周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9953/4.1113 4.3070/4.3850 4.4080/4.4883 4.5040/4.5920 4.5367/4.7700
上日 4.0987/4.1947 4.3307/4.4100 4.4073/4.4830 4.5007/4.5880 4.5328/4.7661
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变动 -0.1034/-0.0834 -0.0237/-0.0250 +0.0007/+0.0053 +0.0033/+0.0040 +0.0039/+0.0039
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,852亿元，较2013年12月的1,717.86亿元增逾六成。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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