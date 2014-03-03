重发-国际油市：乌克兰情势推动原油跳涨逾2美元，WTI原油触及五个月高位

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路透新加坡3月3日 - 布兰特原油及美国原油周一双双大涨超过2美元，触及数月高位，因俄罗斯总统普京宣告有权出兵乌克兰后，乌克兰紧张情势升高。

俄罗斯为全球最大石油生产国，乌克兰总理Arseny Yatseniuk表示，俄罗斯动用军力形同宣战。

油价上扬之际，多数金融市场挫跌，投资人撤离股市等风险较高资产。

周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准向乌克兰派兵。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利。

布兰特原油 一度触及每桶111.24美元的日高，为1月2日以来最高。0656GMT时报110.7美元，涨升1.73美元。

美国原油 也一度跳升2.06美元至104.65美元，为9月23日以来高位。最新报103.80美元，上扬1.21美元。

“油市反应的是情势可能恶化。”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun。“我们尚未看到对油市基本面有任何影响，市况仍主要受到信心的推动。”

“但如果真发展到战争的地步，我当然料想油价将高得多。美国原油可能轻易就超过110美元，而120美元也不是没有可能。”Le Brun说。(完)

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