重发-国际油市：乌克兰情势推动原油跳涨逾2美元，WTI原油触及五个月高位

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
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路透新加坡3月3日 - 布兰特原油及美国原油周一双双大涨超过2美元，触及数月高位，因俄罗斯总统普京宣告有权出兵乌克兰后，乌克兰紧张情势升高。
俄罗斯为全球最大石油生产国，乌克兰总理Arseny Yatseniuk表示，俄罗斯动用军力形同宣战。
油价上扬之际，多数金融市场挫跌，投资人撤离股市等风险较高资产。
周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准向乌克兰派兵。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利。
布兰特原油 一度触及每桶111.24美元的日高，为1月2日以来最高。0656GMT时报110.7美元，涨升1.73美元。
美国原油 也一度跳升2.06美元至104.65美元，为9月23日以来高位。最新报103.80美元，上扬1.21美元。
“油市反应的是情势可能恶化。”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun。“我们尚未看到对油市基本面有任何影响，市况仍主要受到信心的推动。”
“但如果真发展到战争的地步，我当然料想油价将高得多。美国原油可能轻易就超过110美元，而120美元也不是没有可能。”Le Brun说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/张若琪 审校 王洋)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)