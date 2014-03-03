基金观点：中国经济硬着陆机会不大，人民币保持逐渐升值趋势--施罗德

路透香港3月3日 - 施罗德投资 周一称，中国经济发生硬着陆的机会不大，因政府有许多手段令经济增速高于7%，并认为中国当局持续放宽汇率监管以及致力保持市场稳定，令人民币于2014年继续保持逐渐升值趋势，因此建议投资者在其固定收益投资组合中增持离岸人民币债务及人民币。

稍早中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。这表明中国经济增长动能依然偏弱，一季度增速下滑是大概率事件。

施罗德亚洲定息产品高级投资策略师Pieter van der Schaft称，投资者对于中国经济增长急剧放缓过份忧虑，尽管中国出现经济放缓迹象，如近期的采购经理指数（PMI）下跌，但中国政府仍有许多政策手段可以确保经济保持高于7%的增长。

该行指出，最近几个月的商品进口量显示基建开支及房地产开发等方面仍持续强劲增长，商品价格下跌风险有限。此外，中国仍将受惠于出口的进一步复苏，而中国央行维持宽松的货币政策取态，强劲的信贷资金流亦将继续为经济增长带来支持。

“我们认为，中国经济仍获众多利好政策支持，发生经济硬着陆的机会不大。”他说。

最近人民币兑美元汇率 急跌，但施罗德预期，2014年人民币将继续保持逐渐升值的趋势，但升幅或会低于2013年的2.9%。

van der Schaft指出，境内流动资金紧缩是人民币升值的重要原因，据国际清算银行数据显示，2013年上半年中国离岸借贷总额增加1,770亿美元，而同期的中国人民银行外汇储备增加2,640亿美元。

“鉴于中国的短期离岸债务较同期增加1,700亿美元，达到5,780亿美元，中国对未来全球金融状况紧缩（有可能发生在联储局启动加息周期之时）的敏感度已经在2013年期间增大。”他说。

该行仍看好2014年人民币的前景，并继续在其地区固定收益投资组合中增持离岸人民币债券及人民币，因在岸人民币仍受到稳健的经常账户盈余所支持，加上中国当局积极推动将人民币发展为国际储备货币以及在实施资本账户及金融市场自由化期间将继续对人民币采取稳定的管理方式，

人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。