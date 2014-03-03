版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 15:44 BJT

东欧情势：中俄外长对乌克兰局势的看法一致--俄外交部声明

路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯外交部称，外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周一与中国外长讨论了了乌克兰问题，两人对乌国局势看法一致。

俄外交部在声明中称，中俄两国将就乌克兰问题保持密切联系。(完)

(编译 白云; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐