韩国债市：公债下跌，总统提名下任央行总裁打击降息预期

“韩国央行官员倾向于强硬派立场，市场似乎认为李柱烈是所有提名人选中最为强硬的人士。”一位本地银行经纪商说。“至少现在看起来不太可能降息了。”

韩国政府的财政整顿行动让其刺激经济空间有限。执政党新国家党的部分高层决策者在今年稍早曾公开呼吁央行再度降息以刺激经济。