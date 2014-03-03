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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 15:46 BJT

韩国债市：公债下跌，总统提名下任央行总裁打击降息预期

“韩国央行官员倾向于强硬派立场，市场似乎认为李柱烈是所有提名人选中最为强硬的人士。”一位本地银行经纪商说。“至少现在看起来不太可能降息了。”

一部分投资者一直押注韩国央行将会屈从于政府压力，在今年稍晚降息。

韩国政府的财政整顿行动让其刺激经济空间有限。执政党新国家党的部分高层决策者在今年稍早曾公开呼吁央行再度降息以刺激经济。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.80 105.98

10年期公债收益率 3.552% 3.498%

五年期公债收益率 3.177% 3.128%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 石冠兰/杜明霞)
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