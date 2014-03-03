投行观点：海外对中国创业板关注度明显上升，看好新经济主题--瑞银

路透上海3月3日 - 国际知名投行瑞银集团 旗下合资券商--瑞银证券最新报告指出，海外客户对中国创业板关注度明显上升，而且近期港股市场上小股票表现也明显好于大股票，网络、新能源等等“新经济”主题明显好于“老经济”。

报告指出，投资者大多认为创业板有泡沫，但不会因此转向主板。所有的海外投资者都对主板市场充满担忧，在经济低迷、信用风险、地产销售增速下降、货币资金价格上升、人民币连续贬值等不利因素下，投资者不敢触碰与投资有关周期行业和金融行业。

“我们最近路演拜访的所有客户（多半并不直接买卖A股）都会提及创业板，前所未有。”报告称，A股创业板和中小盘的强劲表现和充沛流动性（中小板和创业板的日成交量已经是主板的1.4倍），和主板的持续低迷，已经让A股市场分裂为两个市场。

半数海外投资者认为创业板虽泡沫严重，临近但未到破灭时刻；即使是那些担忧创业板严重泡沫的投资者，也承认“新经济”主题优于“老经济”。瑞银报告认为，这种投资风格在未来半年很难看到转变。许多投资者期望小股票出现调整后再介入，但不会立刻切换到“老经济”。

报告指出，这种风格转变需要等待以下事件：其一，货币当局主动下调利率（不是基准利率，而是货币市场基准利率，银行间七天回购利率）；其二，允许地方政府直接发债，直接降低地方政府融资成本，间接降低全社会融资成本；其三，经济增速大幅下降到7%以下，信用违约先后在矿产、地产和地方政府信托，金融体系出现崩溃担忧，简言之，不破不立。

报告认为，不愿放弃价值投资理念的投资者在当前市场的选择方向应当是：两会期间可能出台的中央财政刺激，包括环保，电网和铁路；被创业板抽血但盈利依然稳定的乳业和家电；新经济中有政策驱动的新能源汽车；国企改革预期下的地方国企（上海和广东）和军工题材。