金属期市: 伦敦铜跌至三个月低点，中国增长担忧再次浮现

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
“只要需求还在，库存就会很快消化，”墨尔本摩根士丹利分析师Joel Crane表示。
“ 一大问题在于，需求真的还在吗？我们不知道，1月和2月受到假期的干扰，可能还要约六周时间才能看清楚整体状况。目前我还没有见到需求面的大利空。”
0720 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报在每吨6,967.25美元，延续上日的小涨走势。
铜价稍早一度跌至每吨6,963.25美元，创12月4日以来最低，今年以来下跌超过5%。
上海期交所主力5月期铜 下跌0.91%至每吨48,760元人民币(7,900美元)，此前一度创七个月新低。
一名交易商称，技术卖盘加剧铜价跌势。“价格应会持续下探，”他说道。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张明钧; 审校 杜明霞/徐文焰)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。