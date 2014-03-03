金属期市: 伦敦铜跌至三个月低点，中国增长担忧再次浮现

“只要需求还在，库存就会很快消化，”墨尔本摩根士丹利分析师Joel Crane表示。

“ 一大问题在于，需求真的还在吗？我们不知道，1月和2月受到假期的干扰，可能还要约六周时间才能看清楚整体状况。目前我还没有见到需求面的大利空。”