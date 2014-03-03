《汇市简讯》英镑/美元区间波动，英国央行料维持利率不变

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
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* 英镑/美元在亚洲盘限于1.6710-1.6760的区间波动，市场聚焦乌克兰局势。
* 英镑目前为相对较安全的避险货币。
* 根据IMM数据，投机者做多英镑的仓位达到13个月以来最高。
* 英国央行本周四会议料维持利率在0.5%不变，利率在纪录低点已经五年。（完）
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦 审校 白云)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)