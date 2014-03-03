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市场报道 | 2014年 3月 3日 星期一 15:50 BJT

《汇市简讯》英镑/美元区间波动，英国央行料维持利率不变

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* 英镑/美元在亚洲盘限于1.6710-1.6760的区间波动，市场聚焦乌克兰局势。

* 英镑目前为相对较安全的避险货币。

* 根据IMM数据，投机者做多英镑的仓位达到13个月以来最高。

* 英国央行本周四会议料维持利率在0.5%不变，利率在纪录低点已经五年。（完）

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