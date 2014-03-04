台湾经济指标预测--3月4日至5月20日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *3月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/5 0830 消费者物价 2月 +0.2% +0.76% 指数(CPI) 3/5 1610 外汇存底 2月 -- 4,169.35亿美元 3/7 1600 出口 2月 +9.0% -5.3% *3月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/20 1600 外销订单 2月 -- -2.8% *3月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/24 0830 季调失业率 2月 -- 4.07% 3/24 1600 工业生产 2月 -- -1.78% 3/25 1610 M2年增率 2月 -- +5.97% *5月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差171.4亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% -- -- 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A