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市场报道 | 2014年 3月 3日 星期一 16:10 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在100日/200日移动均线得到支撑

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* 乌克兰局势引发欧元卖盘，令上周欧元/美元的涨势消去泡沫成分

* 100日和200日移动均线切入位1.3732构成支撑，逢低买盘料在此大量浮现。

* 稍后将陆续发布欧元区国家的PMI数据，这是市场关注焦点。

* 关注2013年10月高点1.3833。周趋势线的关键点在1.3805。

（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)
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