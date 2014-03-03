台湾央行：共发行4,923.5亿台币存单，存单发行余额减64亿

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆6,421.9(万亿)亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为1,215亿台币，累计至周日的超额准备为2,876亿，加计前期1%的超额准备为6,314亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)