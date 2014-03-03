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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:53 BJT

台湾央行：共发行4,923.5亿台币存单，存单发行余额减64亿

路透台北3月3日 - 台湾央行周一公布，共发行4,923.5亿台币存单，相较存单到期金额4,987.5亿台币，存单发行余额减64亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,767.5

91天期 0.93 126.0

182天期 1.05 30.0

央行上日共发行2,171.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆6,421.9(万亿)亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为1,215亿台币，累计至周日的超额准备为2,876亿，加计前期1%的超额准备为6,314亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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