台湾央行：共发行4,923.5亿台币存单，存单发行余额减64亿

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透台北3月3日 - 台湾央行周一公布，共发行4,923.5亿台币存单，相较存单到期金额4,987.5亿台币，存单发行余额减64亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,767.5
91天期 0.93 126.0
182天期 1.05 30.0
央行上日共发行2,171.3亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆6,421.9(万亿)亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为1,215亿台币，累计至周日的超额准备为2,876亿，加计前期1%的超额准备为6,314亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)