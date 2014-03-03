《交易视点》离岸人民币债市面临下行压力，低等级债尤甚--中信证券

路透北京3月3日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，本轮人民币贬值导致离岸人民币债市的下行压力加大，对境外低等级房地产债更是利空。

但短期内高等级债券的配置价值可能有所提高，这源于高等级债券较低等级债券更具抗跌性。而高等级债境内母公司一般实力雄厚，一旦外管局关于跨境担保的新规正式实施，高等级债信用资质提升将更明显。

**人民币汇率跌跌不休，引发市场担忧**

上周，市场关注焦点集中在人民币的大幅贬值。自2月20日疲弱的汇丰制造业PMI初值公布后，境内外人民币汇率都出现明显调整。

CNY/USD和CNH/USD在过去一周内跌幅分别为536个基点和394个基点，周五CNY/USD和CNH/USD即期汇率分别收于6.1450和6.1247，基本上回吐去年下半年以来涨幅。

**人民币贬值对离岸市场的负面影响将会持续发酵**

市场主流观点认为央行的主动干预是造成本次汇率大跌的主因。央行打压汇率可能改变海外投资者对人民币汇率单边升值的乐观预期。

如果市场对人民币汇率的看法转为中性，未来海外资金流入CNH市场的速度将会放缓。

此外，本轮人民币贬值对境外低等级房地产债也是利空。过去几年有大量的国内房地产企业在离岸市场发行美元债。

在人民币升值的前提下，增加美元负债可以减轻利息支付压力，但在人民币升值趋势或逆转和国内房地产市场放缓的背景下，低等级房地产开发商将面临经营业绩下滑、利息支出上升、境外融资困难等多重压力，其经营风险和偿债压力都会上升。

**市场研判和投资策略**

短期内，高等级债券的配置价值有所提高。一是部分新兴市场动荡加剧有助于降低海外债券的利率风险，近期投资者避险情绪推动美国长端国债收益率持续下行。

二是人民币升值预期改变导致离岸人民债市的下行压力加大，而IG债券较HY债券更具抗跌性。

三是高等级债券的境内母公司一般是实力雄厚的央企或地方国企，一旦外管局关于跨境担保的新规正式实施，高等级债券的信用资质提升将更为显着。

**中国电子信用分析**

该公司的优势包括：（1）母公司中国电子信息产业集团是国内大型央企，整体实力强大。

（2）较好的盈利能力。集成电路行业属于电子信息产业链的高端环节，技术密集度高，集成电路芯片设计领域领先地位。

（3）账上现金充裕、现金流状况良好、偿债能力强。

需要关注的因素：所属行业技术更新迅速，需通过不断加大科研力度，新建更新产品线，以适应激烈的市场竞争。

综合考虑，母公司中国电子信息产业集团的中信内部评级为C1级别，相当于国内外部评级的AA+级别。中国电子本期债券获得母公司提供保持良好契约及股权购买承诺契约，信用资质优良。(完)