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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:25 BJT

西班牙数据：2月制造业PMI升至52.5，景气扩张速度创近四年高位

2月制造业就业分项指数升至52.4，高于1月的50.8，为2007年7月以来最高。

“西班牙制造业2月维持近期持续成长表现，且创下2007年年中以来首次连续两个月就业成长，”Markit经济学家Andrew Harker指出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰/李春喜)
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