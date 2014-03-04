台湾货币市场：3月4日及下提存期资金预期变化一览表

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透台北3月4日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,812.15亿台币。
--93甲4期公债本金750亿台币。
--93甲4期公债付息17.8125亿。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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宽松因素：
--央行存单到期 4兆9,455.95亿台币：(单位：亿台币)
03/05 3,623.80
03/06 3,859.30
03/07 3,565.30
03/10 3,912.50
03/11 2,486.00
03/12 1,691.00
03/13 4,021.50
03/14 1,067.00
03/15 8.00
03/17 2,092.50
03/18 948.50
03/19 715.50
03/20 3,320.50
03/21 3,566.50
03/24 4,052.30
03/25 996.25
03/26 2,303.20
03/27 2,202.80
03/28 53.00
*03/31 4,825.50
04/01 47.00
04/02 10.00
04/03 88.00
--公债还本付息183.5亿台币
03/05 98甲3期5息 11.00亿
03/06 90甲3期13息 23.125亿
03/06 102甲6期1息 8.4375亿
03/07 101甲5期2息 10.00亿
03/10 99甲5期4息 11.00亿
03/14 89甲9期14息 30.625亿
03/14 97甲3期6息 17.8125亿
03/16 94甲4期9息 18.00亿
03/16 96甲3期7息 15.00亿
03/16 101乙1期2息 6.50亿
03/17 100甲5期3息 11.00亿
03/21 102乙1期1息 7.00亿
03/31 95甲3期8息 14.00亿
--国库券到期偿还
03/27 财102-3期364天国库券到期 200亿
04/03 财103-1期91天国库券到期 203.5亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
*--3/6: 台湾央行发行一年期定存单，金额预定1,200亿；5日标售。
*--3/13: 台湾央行发行二年期定存单，金额预定100亿；12日标售。
--3/27：发行财103-4期364天国库券，预计金额250亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表更新 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A