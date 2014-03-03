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债券 | 2014年 3月 3日 星期一 16:25 BJT

欧元债市：德债期货大涨，乌克兰紧张情势升温投资者寻求避险

路透伦敦3月3日 - 德国公债期货周一大涨，周末俄罗斯总统普京宣称取得出兵乌克兰的授权，促使投资者远离风险资产，涌向避险资产。

“乌克兰情势在周末变得更加严峻，足以引发市场反应。随着事态发展，可能会出现一些避险操作，”一位交易员说。

德债期货 最新上涨56个点子报144.94，上周五结算时报144.38，德国10年期公债收益率 下跌5个基点，报1.58%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 于春红)
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