东欧情势：中俄认为妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要

路透北京3月3日 - 中国外交部长王毅周一与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，双方认为，妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要。

外交部网站刊登的新闻稿称，拉夫罗夫在电话中介绍了俄方对当前乌克兰局势的立场和看法，双方就此深入交换了意见。

乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。