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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 16:39 BJT

东欧情势：中俄认为妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要

路透北京3月3日 - 中国外交部长王毅周一与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，双方认为，妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要。

外交部网站刊登的新闻稿称，拉夫罗夫在电话中介绍了俄方对当前乌克兰局势的立场和看法，双方就此深入交换了意见。

乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。

周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准向乌克兰派兵。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利。 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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