东欧情势：中俄认为妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透北京3月3日 - 中国外交部长王毅周一与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，双方认为，妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要。
外交部网站刊登的新闻稿称，拉夫罗夫在电话中介绍了俄方对当前乌克兰局势的立场和看法，双方就此深入交换了意见。
乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。
周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准向乌克兰派兵。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利。 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。