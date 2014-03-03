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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:58 BJT

俄罗斯债市：俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)涨至九个月高点225个基点

路透伦敦3月3日 - MARKIT数据显示，俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)周一盘中较周五收盘上涨33个基点至九个月高点225个基点，为2013年6月以来最高。(完)
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