乌克兰金融：短天期美元债券暴跌，受军事对峙情势影响

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透伦敦3月3日 - 乌克兰美元计价债券周一暴跌，此前俄罗斯掌握乌克兰部分地区，导致俄罗斯与西方国家之间的紧张情势升高，来到冷战结束后所未见的水准。
在俄罗斯总统普京取得挥军乌克兰的权限后，基辅当局枕戈待旦，而俄罗斯军队已经掌控克里米亚。
根据TradeWeb数据，乌克兰2014年6月到期主权债券 一度较周五收盘价下跌多达六大点至两个半月新低90。
乌克兰国营能源公司Naftogaz 2014年9月到期的美元债券 较周五收盘价下跌13大点至77，创至少四年来新低。
乌克兰货币格里夫纳 在10.85交投，略为脱离历史低点。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。