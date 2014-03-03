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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 16:45 BJT

乌克兰金融：短天期美元债券暴跌，受军事对峙情势影响

路透伦敦3月3日 - 乌克兰美元计价债券周一暴跌，此前俄罗斯掌握乌克兰部分地区，导致俄罗斯与西方国家之间的紧张情势升高，来到冷战结束后所未见的水准。

在俄罗斯总统普京取得挥军乌克兰的权限后，基辅当局枕戈待旦，而俄罗斯军队已经掌控克里米亚。

根据TradeWeb数据，乌克兰2014年6月到期主权债券 一度较周五收盘价下跌多达六大点至两个半月新低90。

乌克兰国营能源公司Naftogaz 2014年9月到期的美元债券 较周五收盘价下跌13大点至77，创至少四年来新低。

乌克兰货币格里夫纳 在10.85交投，略为脱离历史低点。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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