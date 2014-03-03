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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:57 BJT

乌克兰金融：IMF代表团将抵达乌克兰，周二起展开商议

路透基辅3月3日 - 乌克兰央行一名官员表示，国际货币基金组织(IMF)一个代表团周一将抵达基辅，并于周二展开商议。

这位拒绝具名的官员未提供进一步细节。乌克兰新领导人称，该国未来两年约需350亿美元金融援助，以避免破产。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
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