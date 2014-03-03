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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 17:01 BJT

东欧情势：英国对俄罗斯可能进一步向乌克兰派兵深表关切

路透伦敦3月3日 - 英国表示，非常关切俄罗斯政府可能进一步向乌克兰派兵，并向俄总统普京提出警告，若不改变方向可能付出重大代价。

英国外交及联邦事务大臣夏伟林表示，俄罗斯出兵乌克兰是本世纪以来欧洲最大的一次危机。

夏伟林指出，俄罗斯现在控制着乌克兰的克里米亚地区，尽管俄罗斯拥有在该地区驻兵的法律权利，但俄政府应命令部队撤回当地军营。(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
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