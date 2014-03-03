东欧情势：英国对俄罗斯可能进一步向乌克兰派兵深表关切

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透伦敦3月3日 - 英国表示，非常关切俄罗斯政府可能进一步向乌克兰派兵，并向俄总统普京提出警告，若不改变方向可能付出重大代价。
英国外交及联邦事务大臣夏伟林表示，俄罗斯出兵乌克兰是本世纪以来欧洲最大的一次危机。
夏伟林指出，俄罗斯现在控制着乌克兰的克里米亚地区，尽管俄罗斯拥有在该地区驻兵的法律权利，但俄政府应命令部队撤回当地军营。(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。