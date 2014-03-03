东欧情势：英国对俄罗斯可能进一步向乌克兰派兵深表关切

路透伦敦3月3日 - 英国表示，非常关切俄罗斯政府可能进一步向乌克兰派兵，并向俄总统普京提出警告，若不改变方向可能付出重大代价。

英国外交及联邦事务大臣夏伟林表示，俄罗斯出兵乌克兰是本世纪以来欧洲最大的一次危机。