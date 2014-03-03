版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 17:10 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月3日

路透香港3月3日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:51时,1港元=0.79192人民币H
KDCNY=R)
    
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元  B股股价(港元   A/B股比价
                                           )            )        
  万科                                       6.64         11.25         0.75
                                                                 
  深物业                                     6.96          5.75         1.53
                                                                 
  南玻                                       8.04          6.09         1.67
                                                                 
  深康佳                                     4.68          2.99         1.98
                                                                 
  ST中华                                     5.12          2.80         2.31
                                                                 
  ST中冠                                     9.28          4.43         2.65
                                                                 
  深深宝                                     8.06          6.64         1.53
                                                                 
  深华发                                     6.74          3.57         2.38
                                                                 
  深赤湾                                    14.74         13.20         1.41
                                                                 
  招商地                                    15.53         16.00         1.23
 产                                                              
  特力                                       8.91          6.17         1.82
                                                                 
  飞亚达                                     7.30          6.40         1.44
                                                                 
  一致药                                    48.58         44.10         1.39
 业                                                              
  深深房                                     3.61          2.85         1.60
                                                                 
  ST盛润                                     7.81          6.35         1.55
                                                                 
  深南电                                     4.12          2.60         2.00
                                                                 
  深纺织                                     8.44          5.90         1.81
                                                                 
  方大集                                     5.95          3.25         2.31
 团                                                              
  深国商                                    17.15          9.95         2.18
                                                                 
  深赛格                                     5.02          3.04         2.09
                                                                 
  宝石                                      20.30         11.61         2.21
                                                                 
  小天鹅                                     8.82          9.15         1.22
                                                                 
  粤高速                                     3.00          2.50         1.52
                                                                 
  晨鸣纸                                     4.40          3.72         1.49
 业                                                              
  ST珠江                                     3.55          2.52         1.78
                                                                 
  美菱电                                     6.49          5.47         1.50
 器                                                              
  大冷股                                    12.03          7.95         1.91
 份                                                              
  粤电力                                     4.97          4.59         1.37
                                                                 
  佛山照                                     9.92          6.62         1.89
 明                                                              
  江铃汽                                    23.45         27.13         1.09
 车                                                              
  沙隆达                                    11.70          8.45         1.75
                                                                 
  苏常柴                                     9.40          5.24         2.27
                                                                 
  威孚高                                    25.28         24.50         1.30
 科                                                              
  古井贡                                    19.24         16.92         1.44
 酒                                                              
  ST东海                                     5.24          4.41         1.50
                                                                 
  长安汽                                     9.85         15.52         0.80
 车                                                              
  京东方                                     2.40          2.22         1.37
                                                                 
  鲁泰                                       9.46         10.76         1.11
                                                                 
  本钢板                                     2.80          2.40         1.47
 材                                                              
  张裕                                      26.39         18.76         1.78
                                                                 
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算（完）
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐