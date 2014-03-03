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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 17:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月3日

路透伦敦3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           273,725           -2,500
    锡             9,085           +1,020
    铅           202,775             +550
    锌           757,950           -3,775
    铝         5,303,825           -7,475
    镍           271,128             +510
    铝合金        54,780             持平
    NASAAC        77,340             -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据         库存分布              品种   库存数据         库存分布
 种                                                                 
 铜  MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅     MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡     MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                      
 镍  MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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