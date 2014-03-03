路透伦敦3月3日 - 以下为瑞银集团分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在1.3831处的重要阻力位仍牢不可破。若能收在该水准上方将是正面进展，为升向1.3893大开大门。支撑位先后位于1.3694和1.3643。

美元/日圆：最近的疲弱走势暗示，美元或将进一步下跌，并跌穿100.76日圆的支撑位，之后测试关键水准99.97。阻力位在102.83。

美元/瑞郎：正承受卖压，关注0.8800瑞郎的重要支撑位，目前该价位正受到考验。若收在该水准下方则完全是利空信号，将令0.8568面临风险。阻力位在0.8930。

英镑/美元：过度上涨局面缓和后，目前正在重新获得上升动力。有可能继续攀升至1.6878。若能突破该价位将迈向关键阻力位1.7043。支撑位在1.6584。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3784 1.3802 -0.13 +0.28 1.3745

美元/日圆 101.35 101.80 -0.44 -3.75 105.30

欧元/日圆 139.71 140.50 -0.56 -3.40 144.63

美元/瑞郎 0.8801 0.8795 +0.07 -1.42 0.8928

英镑/美元 1.6720 1.6743 -0.14 +0.99 1.6556

美元/加元 1.1059 1.1064 -0.05 +4.13 1.0620

澳元/美元 0.8929 0.8926 +0.03 +0.18 0.8913

新西兰元/美元 0.8376 0.8389 -0.15 +2.07 0.8206

欧元/瑞郎 1.2134 1.2141 -0.06 -1.12 1.2271

欧元/英镑 0.8241 0.8250 -0.11 -0.67 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8612 8.8423 +0.21 +0.16 8.8474

美元/挪威克朗 6.0277 6.0023 +0.42 -0.64 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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