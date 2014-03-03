CNH动态：人民币即期小幅走贬，内外因素令交投谨慎

路透香港3月3日 - 尽管在人民币中间价周一小幅升势的牵引下，离岸人民币即期汇价 午盘有所走升，但受卖盘增多，尾盘走贬。交易员表示，目前中国央行意图仍不明朗，乌克兰危机亦让国际局势动荡，市场交投谨慎。

“尽管近期市场波动明显，但离岸市场多认为人民币近期走贬主要意味着汇率双向浮动，而不是贬值趋势的开始，”一位外资行交易员称，下午伦敦盘开市后，亦有一些做多人民币盘，但趋势不明朗，目前又不敢大幅做空美元。

午后伦敦开市后有不少投资者重建人民币多仓，令境内外价差一度拉阔至250个点子以上，然不久后美元买单再令人民币即期下跌。

美元兑人民币海外无本金交割远期外汇(NDF)周一短天期仍为贴水（discount），市场人士指出，这除了反映市场仍保持看多人民币情绪外，央行拉升美元兑人民币中间价的速度快，也令人民币NDF与DF出现套利盘。

海通国际首席经济学家胡一帆新近报告称，与其他正面临困境的新兴市场不同，鉴于对于坚挺人民币的信心，央行“允许”人民币在本轮调整中出现大幅贬值，旨在打破单向升值的预期并由此打压投机。在人民币贬值10天之后，人民币双向波动得到了确认，有利于央行抑制投机活动，并为未来扩大人民币浮动区间与人民币汇率市场化铺平了道路。

然中国官方周六公布的一项调查显示，2月中国制造业活动放缓至八个月低点，进一步表明中国经济在放缓。这亦令投资者趋于谨慎。

本地时间下午4:58时，人民币即期 报6.1219，较上日尾盘的6.1205微贬，盘中区间在6.1186-6.1300。离岸价格仍强于在岸，境外与境内价差243个点子，与上日变化不大。

一年期NDF 报6.1575/6.1625，上日在6.1595；短天期NDF 报6.1240/6.1270，仍高于境内价格。

境内人民币兑美元即期 周一较上交易日小幅收贬12个点子，与中间价小幅升值方向相背。在经历上周五的大跌后，今日即期市场波动区间明显收窄，盘中亦难寻央行干预迹象，市场观望情绪趋浓。

多数新兴亚洲货币周一下滑，因乌克兰危机打击风险资产投资意愿，印尼卢比回吐部分早盘升幅，因该国意外录得贸易逆差。

日圆周一全面上涨，因投资者抛售澳元等风险货币，此前乌克兰动员对抗俄罗斯的军事入侵，令地缘政治风险升级。 （完）

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