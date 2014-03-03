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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 17:32 BJT

两岸金融：台湾中信金旗下银行获得中国外管局5,000万美元QFII额度

路透台北3月3日 - 台湾中信金控 周一公告称，旗下银行自中国国家外汇管理局获得5,000万美元的QFII（合格境外机构投资者）额度。

中信金控资深副总经理高丽雪对路透表示，金控旗下事业单位若符合资格或业务需求应该会再申请QFII额度。

“有业务需求都会争取，证券跟债券都有投资需求。”她说。

至于人民币债券投资方面，她也透露，中信银已取得中国在岸银行间人民币债券投资资格。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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