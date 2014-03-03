阿富汗总统卡尔扎伊称 阿富汗战争并非为了该国利益

路透华盛顿3月2日 - 阿富汗总统卡尔扎伊接受《华盛顿邮报》采访时，表达了对美国政府的“极度愤怒”，称阿富汗战争并非考虑阿富汗的利益。

“阿富汗人死于一场不属于我们的战争。”卡尔扎伊周六晚接受采访时说。阿富汗下月将举行总统大选。

卡尔扎伊称，长达12年的阿富汗战争是为了“美国的安全和西方的利益”。

卡尔扎伊拒绝与美国签署允许外国军队今年以后继续留在阿富汗的安全协议。美国总统奥巴马告诉五角大楼，要做好今年以后美军可能全部撤离阿富汗的准备。

但白宫声明中称，不排除今年晚些时候敲定双边安全协议的可能性。

卡尔扎伊表示：“他们若能与我的继任者签署协议，对他们是好事。”他则坚持要求美国必须启动与塔利班和谈，并停止对阿富汗居民区的打击，他才会签署协议。

卡尔扎伊称，阿富汗战争带来的伤亡让他非常担心。他并指出，美军未充分将打击重点放在巴基斯坦境内的塔利班避难所而非阿富汗村庄，这让他有被出卖的感觉。

他表示，阿富汗的平民伤亡消磨了阿富汗与美国“共同事业”的基础。

他补充道，只有通过抨击美国，才能促使美国方面回应他的关切。

卡尔扎伊送记者走出他办公室的时候说：“请向美国人民转达我最良好的祝愿和谢意。并请向美国政府转达我的愤怒，极度愤怒。”（完）