东欧情势：乌克兰还照常向欧洲运输俄罗斯天然气--Ukrtransgas

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透基辅3月3日 - 乌克兰天然气管道运输公司Ukrtransgas周一称，乌克兰在照常将俄罗斯天然气运送给欧洲客户。
”Ukrtransgas在履行自己的职责，履行所有与Gazprom 的协议。截至3月1日，(经由乌克兰运往欧洲的)天然气总量为2亿立方米，”Ukrtransgas发言人Maksim Belyavsky说。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
产业革新机构(INCJ) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。