东欧情势：乌克兰还照常向欧洲运输俄罗斯天然气--Ukrtransgas

路透基辅3月3日 - 乌克兰天然气管道运输公司Ukrtransgas周一称，乌克兰在照常将俄罗斯天然气运送给欧洲客户。

”Ukrtransgas在履行自己的职责，履行所有与Gazprom 的协议。截至3月1日，(经由乌克兰运往欧洲的)天然气总量为2亿立方米，”Ukrtransgas发言人Maksim Belyavsky说。(完)