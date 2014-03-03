全球能源：乌克兰增加进口俄罗斯天然气，因恐将无法继续享受折扣价

路透莫斯科/基辅3月3日 - 乌克兰天然气运输巨头Ukrtransgas的发言人周一称，乌克兰在过去几天增加了俄罗斯天然气的进口。此前俄罗斯方面表示，可能不再向乌克兰提供低价的天然气。

俄罗斯总统普京赢得议会支持出兵乌克兰后，围绕天然气供应的忧虑升温。分析师已表示，乌克兰正试图尽量多进口低价天然气。

俄罗斯政府对乌克兰成立偏向欧盟的新政府感到愤怒，警告后者其可能无法再享受目前以折扣价从俄罗斯国有企业Gazprom 进口天然气的优惠。

“我们从俄罗斯进口的天然气增加了一倍，今年3月1日进口了4,500万立方米天然气，去年3月1日为2,000万立方米，”Ukrtransgas发言人Maxim Belyavsky说。

俄罗斯天然气行业消息人士也对路透表示，乌克兰国家能源企业Naftogaz在2月26日至3月1日的四天中，天然气进口量分别为2,760 万、4,580万、6,000万和4,450万立方米。

Gazprom和Naftogaz均不愿就增加天然气供应的理由置评。(完)