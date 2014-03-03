重发-中国金融：短期内全面征收房产税仍不可行，当前要点是要渐进落实--专家

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
(重发以润饰标题)
路透北京3月3日 - 中国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康周一表示，短期内全面征收房产税仍不可行，当前的要点是要渐进落实。
他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，房地产税是一个有争议的问题，也是无法回避的问题。
“加快立法是渐进，适时推进改革也是渐进。具体怎么推进，一方面看立法怎么加快，另一方面看试点是否可能进一步扩大化。”贾康称。
针对是否会提高个税起征点的问题，他指出，个税起征点不是简单的调高问题，而是要通盘设计，大方向是综合分类相结合。
对于近期持续火爆的余额宝，贾康表示，面对互联网和现代信息技术革命所带来的具有颠覆性的挑战，要在防范风险的同时鼓励创新，在这方面应有长远和全局眼光。
他同时指出，影子银行是在条件不具备情况下的变相利率市场化，不能完全否定影子银行，对其相关的紊乱和风险应加以抑制，但是它也变相的解决了利率市场化的一些问题。（完）
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。