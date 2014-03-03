《交易视点》中国今年GDP增速目标可能持平于7.5%或小降--中金

路透北京3月3日 - 中国大型投行--中金公司发布简评认为，今年各省纷纷下调经济增速目标，全国目标可能持平于7.5%或小幅下调，也可能淡化具体数字。

在GDP目标调降大背景下，2014年地方政府本级财政收入增速预计降至10%附近，政府性基金收入也将放缓，政府整体财力受到一定影响，这使地方政府对融资的需求会有所提高。

考虑到2014年有一定规模的稳定预算调节基金可以调出使用，即使考虑赤字率保持不变或者略有提高，2014年实际的赤字规模可能不会明显超过2013年的1.2万亿。

**2013年地方政府本级财政收入增速放缓**

根据各省以及直辖市的《2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》以及2013年的财政收支数据，2013年地方政府本级财政收入增速有所放缓。从2012年的16.2%降至12.9%。

经济增速放缓、企业盈利受到不利影响因素有所压缩、营改增、取消行政事业收费等因素是导致财政收入放缓的主要原因。

相对于预算财政收支增速的放缓，2013年政府性基金收入却有大幅的提高。2013年全国政府性基金收入达到5.22万亿，比2012年增长39.2%。政府性基金收入大幅提高的主要原因是土地出让金收入增长较快。

**今年GDP目标可能持平7.5%或小降，政府收入增速较去年放缓**

在2014年各省市的地方政府工作报告中，不少地方政府都主动下调了2014年GDP增速目标，以体现对经济结构转型的决心。

在各省纷纷下调经济增速目标的情况下，全国经济增速目标提高的可能性较小，可能持平于7.5%或者小幅下调，也有可能淡化具体的数字。

在GDP目标调降的大背景下，各地方政府普遍预计2014年公共财政预算收入增速比2013年有所下降，2014年地方政府本级财政收入增速预计降至10%附近。

预算收入增速的放缓，除了经济增速目标下调以及经济可能的放缓以外，也有税收结构调整以及压缩行政事业收费也有关系。

除了公共财政预算收入增速调降以外，各地方政府也普遍调降了2014年政府性基金收入增速目标，主要的考虑是房地产市场可能出现一定程度的放缓带动土地出让金规模的减少。

从目前1月份的数据来看，虽然大方向上，政府今年的收入增速较去年放缓，但程度可能好于政府预算报告的预期。

**支出向民生、节能环保倾斜，平台债规模今年明显增加**

在政府收入放缓的背景下，地方政府的支出也会出现分化，总体的原则是继续压缩三公经费，进一步向民生支出和节能环保支出倾斜。

如果今年政府的公共财政预算收入以及政府性基金收入放缓，政府整体财力受到一定影响，收支差额扩大的情况下，地方政府对融资的需求会有所提高。

在发改委以及交易商协会都持鼓励态度的情况下，加上近期资金宽松导致城投债市场回暖，预计今年城投平台发债规模会有较明显的增加。

城投债以及地方政府债规模的上升一定程度上可以弥补地方政府财力的不足，避免经济受到较大的下行压力。

**今年实际赤字规模可能不会明显超过1.2万亿**

目前的信息下，可以对2014年中央的财政预算进行一定的预测和分析。2013年全国财政收入129143亿，全国财政支出139744亿，两者差额10601亿。

但今年总赤字规模为12000亿，即8500亿的中央赤字和3500亿的地方赤字。而年初从中央稳定预算调节基金中拨入1000亿。如果要做平赤字，即今年需要将（1000+12000-10601=2399）亿转入中央稳定预算调节基金以及地方转结下一年支出。

目前中央预算稳定调节基金的存量规模可能在2000-3000亿。这部分资金可以在2014年调出，供实际使用，从而一定程度上降低实际的赤字规模。

考虑到2014年有一定规模的稳定预算调节基金可以调出使用，即使考虑赤字率保持不变或者略有提高，2014年实际的赤字规模可能不会明显超过2013年的1.2万亿。(完)