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市场报道 | 2014年 3月 3日 星期一 17:47 BJT

欧洲汇市：英镑走升，受英国数据表现强劲激励

路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周一缩减稍早跌幅，兑欧元上扬，因稍早公布英国制造业2月成长速度高于预期，且1月抵押贷款批准件数创2007年11月以来最高。

英镑/美元 最新报1.6748美元，高于数据公布前的1.6707。

欧元兑英镑 下跌0.2%，至0.8228英镑，数据公布前为0.8245。(完)
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