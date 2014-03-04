《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
*工商时报：
--台塑集团旗下DRAM厂南亚科技 将在本月中召开的董事会讨论减资案；据了解，此次预估减资六至八成，创下台股史上最大减资金额纪录。此外南亚科也可能在董事会中讨论出售旗下8寸晶圆代工厂胜普电子，目前最有可能的买家就是世界先进 。
--财政部将修正两税合一制，将大股东的可扣抵税额减为半数扣抵，外界质疑台湾大股东恐变身外资避税，财政部表示，外资取得台湾企业发放的股利或盈余，依法仍需就源扣缴20%所得税，并非不用缴税，而且税负不比本国人轻，大股东变身假外资未必有利。
*经济日报：
--大陆海协会副会长孙亚夫表示，大陆方面对两岸领导人会面一直持积极开放态度，〞马习会〞的地点由两岸自己商量，想像空间很大，包括可在第三地。
--金融纳入自由经济示范区明日将举行启动典礼，金管会将核准首批国际证券业务分公司（OSU），共12家券商可拿到许可函，OSU月底前正式开张。因同属境外，OSU也可销售在台湾未核准的境外基金，包括RQFII（人民币合格境外机构投资者）基金等。
--乌克兰引发东欧情势紧张，台指期昨日盘中罕见上演多空激战，台指期爆出10.22万口成交量。收盘时虽然外资期货仍有逾1.2万口净多单，但显示政治因素干扰，空方势力抬头。
--科技部长张善政昨日上任，听取科学园区简报。由于产业界对进驻中部科学园区，有相当大需求，台积电 是最大的投资者与用地需求者，而中科四期（二林园区）的司法程序一旦结束，科技部将重启中科四期计画。
--人民币对美元短线急贬，台湾的银行业看准民众逢低加码的需求，积极抢占存款商机。外汇龙头兆丰银行内部最近决定，放宽各分行持续以最高3.2%高利吸收人民币专案定存，且不设期限，以维持人民币水位与市占率领先。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A