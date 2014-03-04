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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:29 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月4日

*工商时报：

--台塑集团旗下DRAM厂南亚科技 将在本月中召开的董事会讨论减资案；据了解，此次预估减资六至八成，创下台股史上最大减资金额纪录。此外南亚科也可能在董事会中讨论出售旗下8寸晶圆代工厂胜普电子，目前最有可能的买家就是世界先进 。

--财政部将修正两税合一制，将大股东的可扣抵税额减为半数扣抵，外界质疑台湾大股东恐变身外资避税，财政部表示，外资取得台湾企业发放的股利或盈余，依法仍需就源扣缴20%所得税，并非不用缴税，而且税负不比本国人轻，大股东变身假外资未必有利。

*经济日报：

--大陆海协会副会长孙亚夫表示，大陆方面对两岸领导人会面一直持积极开放态度，〞马习会〞的地点由两岸自己商量，想像空间很大，包括可在第三地。

--金融纳入自由经济示范区明日将举行启动典礼，金管会将核准首批国际证券业务分公司（OSU），共12家券商可拿到许可函，OSU月底前正式开张。因同属境外，OSU也可销售在台湾未核准的境外基金，包括RQFII（人民币合格境外机构投资者）基金等。

--乌克兰引发东欧情势紧张，台指期昨日盘中罕见上演多空激战，台指期爆出10.22万口成交量。收盘时虽然外资期货仍有逾1.2万口净多单，但显示政治因素干扰，空方势力抬头。

--科技部长张善政昨日上任，听取科学园区简报。由于产业界对进驻中部科学园区，有相当大需求，台积电 是最大的投资者与用地需求者，而中科四期（二林园区）的司法程序一旦结束，科技部将重启中科四期计画。

--人民币对美元短线急贬，台湾的银行业看准民众逢低加码的需求，积极抢占存款商机。外汇龙头兆丰银行内部最近决定，放宽各分行持续以最高3.2%高利吸收人民币专案定存，且不设期限，以维持人民币水位与市占率领先。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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