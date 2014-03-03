版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 17:59 BJT

东欧金融：乌克兰货币兑美元跌至纪录低点，受乌俄对峙影响

路透莫斯科3月3日 - 路透交易平台数据显示，乌克兰货币格里夫纳兑美元 周一跌至纪录低点11.6510，周五收报10.8510。

交易员称，市场缺少美元，交易受到乌俄紧张局势影响。俄罗斯军队已控制乌克兰的克里米亚地区。

“每个人都在等待俄罗斯军队撤回军营，”一交易员称。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐