泰国抗议者放弃封锁曼谷街道 寄望法庭介入

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
记者 Amy Sawitta Lefevre
路透曼谷3月3日 - 泰国反政府抗议者已经撤退到曼谷市中心的一个公园，不再阻拦交通；他们封锁大型十字路口的时间超过了一个月。不过泰国长达四个月的政治危机尚无解决的迹象。
抗议者周末在抗议领导人素贴的命令下来到Lumpini公园，等待对总理英拉抱有敌意的法庭的司法干预。
“曼谷市民上班更容易些了，但抗议规模缩小后，泰国的局势并没有改变。”曼谷朱拉隆功大学政治分析师Siripan Nogsuan Sawasdee指出。
“他（素贴）认识到政府的命运并不由他的抗议组织决定，而是由反腐机构和法庭等独立机构决定。”
泰国国家反腐委员会给予英拉自我辩护的时间截至3月14日，届时将决定是否立案。
“英拉可能会被认定有罪。”智库Siam Intelligence Unit分析师Kan Yuenyong表示。
“如果案件进入法庭程序，她将不得不暂停职务。抗议者期待的最终结果是找到暂停整个内阁的途径，从而选举一名他们所说的中立过渡总理。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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