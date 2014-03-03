泰国抗议者放弃封锁曼谷街道 寄望法庭介入

记者 Amy Sawitta Lefevre

路透曼谷3月3日 - 泰国反政府抗议者已经撤退到曼谷市中心的一个公园，不再阻拦交通；他们封锁大型十字路口的时间超过了一个月。不过泰国长达四个月的政治危机尚无解决的迹象。

抗议者周末在抗议领导人素贴的命令下来到Lumpini公园，等待对总理英拉抱有敌意的法庭的司法干预。

“曼谷市民上班更容易些了，但抗议规模缩小后，泰国的局势并没有改变。”曼谷朱拉隆功大学政治分析师Siripan Nogsuan Sawasdee指出。

“他（素贴）认识到政府的命运并不由他的抗议组织决定，而是由反腐机构和法庭等独立机构决定。”

泰国国家反腐委员会给予英拉自我辩护的时间截至3月14日，届时将决定是否立案。

“英拉可能会被认定有罪。”智库Siam Intelligence Unit分析师Kan Yuenyong表示。

“如果案件进入法庭程序，她将不得不暂停职务。抗议者期待的最终结果是找到暂停整个内阁的途径，从而选举一名他们所说的中立过渡总理。”（完）