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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 18:16 BJT

全球商品：欧洲小麦期货跳涨逾4%，乌克兰局势引发黑海地区出货忧虑

路透巴黎3月3日 - 欧洲小麦期货周一开盘跳涨逾4%，因乌克兰紧张局势升级，引发黑海地区小麦船货出口中断的忧虑。

欧洲5月制粉小麦期货 开盘后大涨4.6%至每吨205.50欧元，为该合约自12月初以来的最高位。

芝加哥5月小麦期货 跳涨逾5%，5月玉米期货 上扬逾3%。

乌克兰是重要的小麦和玉米出口国。（完）

(编译 高琦 审校 白云)
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