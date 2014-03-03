路透基点：海通国际证券部分港元贷款在二级市场求售--RLPC

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透3月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，海通国际证券在2013年5月获得的30亿港元三年期循环信贷，一部分债权在二级市场求售，价格约为票面价值的99.95%。
这笔贷款在初级市场组建阶段，由汇丰银行和渣打银行牵头，吸引到20家银行加入。
这笔无担保贷款的利率较一个月、两个月、三个月或六个月期香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。初级市场上，银行受邀分三个层次参贷。承贷3亿港元或以上的银行获得220个基点的综合收益，有60个基点的先付费用；承贷2亿至2.99亿港元的银行获得215个基点的综合收益和45个基点的先付费用；承贷1亿至1.99亿港元的银行获得210个基点的综合收益和30个基点的先付费用。
如果贷款额度动用比例达到或超过50%，还有一笔60个基点的承诺费；若动用比例低于50%，则承诺费为70个基点。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。