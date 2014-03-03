路透基点：海通国际证券部分港元贷款在二级市场求售--RLPC

路透3月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，海通国际证券在2013年5月获得的30亿港元三年期循环信贷，一部分债权在二级市场求售，价格约为票面价值的99.95%。

这笔贷款在初级市场组建阶段，由汇丰银行和渣打银行牵头，吸引到20家银行加入。

这笔无担保贷款的利率较一个月、两个月、三个月或六个月期香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。初级市场上，银行受邀分三个层次参贷。承贷3亿港元或以上的银行获得220个基点的综合收益，有60个基点的先付费用；承贷2亿至2.99亿港元的银行获得215个基点的综合收益和45个基点的先付费用；承贷1亿至1.99亿港元的银行获得210个基点的综合收益和30个基点的先付费用。

如果贷款额度动用比例达到或超过50%，还有一笔60个基点的承诺费；若动用比例低于50%，则承诺费为70个基点。（完）