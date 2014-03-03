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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 18:18 BJT

中国个股：万科称已取得中国证监会批覆以介绍方式在香港上市

路透香港3月3日 - 中国房地产龙头--万科企业股份有限公司 周一宣布，其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请，已取得中国证监会批覆。

万科去年初宣布B转H股的计划，配合公司未来国际化发展战略。公司并将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。

首家B转H股的公司为中集集团 于2012年底在港挂牌，丽珠医药 亦今年初正式B转H。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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