重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料接近二级，关注公开市场操作

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 招标品种: 国开行第1-5期增发债
* 期限及金额上限：1/5/7年不超60亿元 3/10年期不超70亿元
* 招标时间: 周二(4日) 1/3/5年：9:30-10:30
* 7/10年：9:30-11:10
* 受访人数:8位(银行、券商）
* 预测区间: 4.60%-4.73%、4.99%-5.17%、5.13%-5.30%、5.29%-5.40%、5.38%-5.50%
* 预测均值: 4.67%、5.09%、5.20%、5.35%、5.42%
路透北京3月3日 - 中国国家开发银行 周二将招标五期固息增发债。路透调查显示，当前机构谨慎情绪升温多少将影响一级表现，但左右明日新债更为重要的因素还看周二央行公开市场操作情况，预期”两会“期间监管层将以维稳为主，增发的“福娃债”收益率或基本在二级附近。
上海一银行交易员认为，在近期现券收益率已有较大幅度回落的情况下，今日出现的获利了结抛压，说明机构主动做多动力有待观察，这种观望情绪可能会影响明日一级市场。
不过他并强调，对于明日增发债最需关注的是周二上午央行公开市场的操作情况，如若续小规模正回购，则市场情绪有望得到再次提振。
华南一银行交易员表示，正值两会期间，监管层在政策方面或以维稳为主，所以预期明日公开市场仍将继续正回购，但规模不会明显扩张，对新债影响应不大，料中标收益率在二级附近。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。
中国银行债市现券收益率经过此前快速下跌，获利回吐压力随之增大。在资金依旧偏宽松情况下，周一长债收益率领涨，增陡收益率曲线。不过市场预计“两会”期间央行将以维稳为主，对债市整体向好行情信心仍未尽失。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.5255%、5.0162%、5.1947%、5.3206%和5.3821%。
是次增发金融债的五只标的券，剩余期限2.8712年的14国开01券 、4.8712年14国开02券 、6.8739年的14国开03券 、0.8849年的14国开04券 和9.8904年14国开05券 最新成交分别为5.15%、5.25%、5.35%、4.4883%和5.44%。
明日增发债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1/5/7年不超过60亿元 3/10年期不超过70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月4日9:30-10:30
7/10年：3月4日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；
1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月6日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月5日-3月6日
上市日 1年：3月10日
3/5/7/10年：3月12日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权) (完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A