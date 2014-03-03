路透基点：台湾合作金库银行启动山汰科技11.5亿台币融资案--RLPC

路透香港3月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行和簿记行台湾合作金库银行已启动对山汰科技的11.5亿台币五年期融资案。

该项融资分为6亿台币定期贷款A部分，用于再融资；3.5亿台币的定期贷款B部分，用于厂房建设和设备采购；以及2亿台币的循环信贷C部分，用于运营资本。

A部分和B部分的利率较一年期邮政储蓄利率加码56个基点，而C部分为加码85个基点。这三部分的税前利率最低为1.9%。

承贷3亿台币或以上的银行，可获得17个基点的先付费用以及牵头行头衔；承贷2-2.99亿台币的，可获得12个基点的先付费用；承贷1-1.99亿台币的，可获得5个基点的先付费用。

在3月21日前承贷的银行，可获得3个基点的奖励费。

若A部分或B部分动用额不足90%，C部分动用额不足70%，则有20个基点的承诺费。

A部分和B部分有两年的宽限期，将分七个半年期不等额偿还：分别偿还贷款总额的5%(1-5期)、30%(6期)和45%(6期)。

此项融资由借款公司董事长和一位大股东担保，担保品包括土地、厂房和设备。