路透基点：台湾合作金库银行启动山汰科技11.5亿台币融资案--RLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港3月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行和簿记行台湾合作金库银行已启动对山汰科技的11.5亿台币五年期融资案。
该项融资分为6亿台币定期贷款A部分，用于再融资；3.5亿台币的定期贷款B部分，用于厂房建设和设备采购；以及2亿台币的循环信贷C部分，用于运营资本。
A部分和B部分的利率较一年期邮政储蓄利率加码56个基点，而C部分为加码85个基点。这三部分的税前利率最低为1.9%。
承贷3亿台币或以上的银行，可获得17个基点的先付费用以及牵头行头衔；承贷2-2.99亿台币的，可获得12个基点的先付费用；承贷1-1.99亿台币的，可获得5个基点的先付费用。
在3月21日前承贷的银行，可获得3个基点的奖励费。
若A部分或B部分动用额不足90%，C部分动用额不足70%，则有20个基点的承诺费。
A部分和B部分有两年的宽限期，将分七个半年期不等额偿还：分别偿还贷款总额的5%(1-5期)、30%(6期)和45%(6期)。
此项融资由借款公司董事长和一位大股东担保，担保品包括土地、厂房和设备。
回复期到3月28日截止。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选