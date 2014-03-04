新债招标：中国国开行三期增发债收益率均高于预期--业内人士

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京3月4日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.7050%，略高于此前4.67%的预测均值。
同时招标的三年固息增发债，加权中标收益率为5.1193%，亦高于此前市场预测均值5.09%，边际中标收益率为5.1525%；五年固息增发债中标收益率为5.2883%，市场预测均值为5.20%。
上述三期债投标倍数分别为2.01倍、2.09倍和1.43倍。
国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场收益率预测均值相应为5.35%和5.42%。
今日招标新债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1/5/7年不超过60亿元 3/10年期不超过70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月4日9:30-10:30
7/10年：3月4日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；
1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月6日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月5日-3月6日
上市日 1年：3月10日
3/5/7/10年：3月12日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权) (完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场