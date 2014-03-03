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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 19:00 BJT

欧洲债市：乌克兰五年期CDS上涨169个基点

路透伦敦3月3日 - 乌克兰五年期信用违约互换(CDS)周一较上周五收盘上涨169个基点，达到1,201个基点，因市场担心在俄罗斯取得克里米亚控制权后，乌克兰如何偿还债务。(完)
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