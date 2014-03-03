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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 19:40 BJT

东欧情势：现在和平解决乌克兰危机还不太晚--德国总理梅克尔发言人

路透柏林3月3日 - 德国总理梅克尔的发言人Steffen Seibert周一表示，现在通过政治途径解决乌克兰危机还不太晚。

Seibert称，乌克兰总理在电话中向梅克尔保证，将尊重克里米亚讲俄语的多数人群的权利。他还说，显然普京对克里米亚事件的看法与梅克尔和西方国家的看法不同。(完)
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