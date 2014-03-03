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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 19:18 BJT

东欧情势：乌克兰将使用一切可能手段保卫主权与领土完整--外交官员

路透维也纳3月3日 - 乌克兰驻欧洲安全与合作组织(OSCE)特使Ihor Prokopchuk周一表示，该国将动用“所有可能手段”保卫本国抵御俄罗斯的军事威胁。

“乌克兰是一个和平的国家，但将在充分符合联合国宪章的前提下，使用一切可能的手段保护国家主权和领土完整...”他表示。

他说，乌克兰政府希望俄罗斯当局立即放弃对乌克兰动用武力，将俄罗斯军队撤回本国，并在俄乌两国间建立对话机制。(完)
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