马来西亚期市：棕榈油期货触及近一年半高点，因干旱天气引发供应疑虑

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透雅加达3月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至近一年半高点，受助于可比植物油价格攀升，以及市场预期干旱天气将打击东南亚主要生产国的产量。
美国5月豆油期货 在亚洲交易尾段上涨1.1%，而大连商品交易所主力5月大豆期货 上扬1.6%。
马来西亚5月棕榈油期货 收高0.2%至每吨2,806马币(林吉特)(860美元)。棕榈油价格稍早触及2,860马币，为2012年9月20日以来高位。
“首要因素是天气状况，”一家外资大宗商品经纪商的交易员表示。“市场在根据...印尼和马来西亚的天气情况波动。”
分析师和交易商周一在吉隆坡一场行业会议的间隙表示，市场担心干旱天气会导致棕榈油供应紧张，这种情绪在最近几天提振棕榈油价格，不过全球油籽供应充裕，可能抑制近期的棕榈油升势。
技术面看多。路透市场分析师王涛认为，马来西亚棕榈油价格料将升至每吨2,883马币。
周一早盘总成交量为32,108口，略低于35,000口的平均水平。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。