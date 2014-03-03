马来西亚期市：棕榈油期货触及近一年半高点，因干旱天气引发供应疑虑

美国5月豆油期货 在亚洲交易尾段上涨1.1%，而大连商品交易所主力5月大豆期货 上扬1.6%。

马来西亚5月棕榈油期货 收高0.2%至每吨2,806马币(林吉特)(860美元)。棕榈油价格稍早触及2,860马币，为2012年9月20日以来高位。

“首要因素是天气状况，”一家外资大宗商品经纪商的交易员表示。“市场在根据...印尼和马来西亚的天气情况波动。”