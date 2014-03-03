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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 19:58 BJT

东欧情势：联合国秘书长潘基文称，将敦促俄罗斯和平解决乌克兰危机

路透日内瓦3月3日 - 联合国秘书长潘基文周一表示，将对俄罗斯外交部长拉夫罗夫提出，俄罗斯不要有任何将导致乌克兰局势进一步恶化的行动或言论。

潘基文表示通过对话恢复局势稳定最为重要，将敦促拉夫罗夫通过和平方式与乌克兰进行建设性接触。(完)
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