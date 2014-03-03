欧洲汇市：优于预期的数据提振英镑走势，巩固央行明年升息预期

路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周一缩减跌幅，兑欧元则走升，此前英国公布优于预期的制造业与借贷数据，巩固了市场对英国经济复苏更为乐观的看法，并使英国央行升息的可能性继续存在。

周一公布的调查显示，英国制造业2月成长速度快于预期，增添了该国经济复苏正在扩大的迹象。调查并显示英国制造业就业创造位于33个月高位。

“英国PMI数据再次高于预期，”FxPro资深分析师Angus Campbell表示。“这为过去几个月来的英镑持续涨势再添一把火。”

英镑兑美元 在数据公布后从1.6707升至1.6748美元；英镑兑欧元 则扩大涨幅至0.8228英镑，数据公布前报0.8245。

分析师和交易商称，数据巩固了英国央行将在明年升息的预期。

该央行将于周四宣布最新的利率决定。投资者认为央行可能在2015年上半年首次升息。

尽管俄罗斯可能军事介入乌克兰，促使投资者涌入避险资产，但通常买入美元的操作并未出现，这也有助于英镑走势。

“(美国)最近几周疲弱的经济数据是否真的归因于天气因素，抑或是基础经济趋疲的体现，市场对此仍有疑问，”FXPro的Campbell说。(完)

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