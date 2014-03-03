欧洲汇市：优于预期的数据提振英镑走势，巩固央行明年升息预期

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周一缩减跌幅，兑欧元则走升，此前英国公布优于预期的制造业与借贷数据，巩固了市场对英国经济复苏更为乐观的看法，并使英国央行升息的可能性继续存在。
周一公布的调查显示，英国制造业2月成长速度快于预期，增添了该国经济复苏正在扩大的迹象。调查并显示英国制造业就业创造位于33个月高位。
“英国PMI数据再次高于预期，”FxPro资深分析师Angus Campbell表示。“这为过去几个月来的英镑持续涨势再添一把火。”
英镑兑美元 在数据公布后从1.6707升至1.6748美元；英镑兑欧元 则扩大涨幅至0.8228英镑，数据公布前报0.8245。
分析师和交易商称，数据巩固了英国央行将在明年升息的预期。
该央行将于周四宣布最新的利率决定。投资者认为央行可能在2015年上半年首次升息。
尽管俄罗斯可能军事介入乌克兰，促使投资者涌入避险资产，但通常买入美元的操作并未出现，这也有助于英镑走势。
“(美国)最近几周疲弱的经济数据是否真的归因于天气因素，抑或是基础经济趋疲的体现，市场对此仍有疑问，”FXPro的Campbell说。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 于春红)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)