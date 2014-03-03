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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 19:44 BJT

全球金市：汇丰预计2014年平均金价为每盎司1,292美元

路透3月3日 - 汇丰表示，预期2014年金价平均为每盎司1,292美元(完)
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