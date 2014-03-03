国际油市：亚洲380-cst燃料油涨至逾一周高位，因原油市场走强

路透新加坡3月3日 - 亚洲380-cst燃料油的直接购买价格(outright price)周一反弹至逾一周高位，受益于原油市场走强，因乌克兰和全球最大产油国俄罗斯之间气氛更加紧张。

380-cst燃料油价格估计为每吨613.50美元，较上周五上涨13%。

布兰特原油及美国原油周一双双大涨超过2美元，触及数月高位，因俄罗斯总统普京宣告有权出兵乌克兰后，乌克兰紧张情势升温。

交易商称，市场对380-cst船用燃料油需求受到打压，因平价上涨。

一名驻新加坡的交易商指出，“买家持观望态度，”

新加坡石油交易商兴隆并没有提高对指标380-cst燃料油的报价。

现货市场达成六笔180-cst燃料油交易，BP为唯一卖家，嘉能可和摩科瑞为买家。

摩科瑞向BP买入三批2万吨3月18-22日装运的船货，其中两批船货定价为每吨618美元，其余每吨较新加坡现货报价升水1.50美元。

嘉能可也买入三批2万吨船货，每批定价均为每吨618美元，装运日期分别为3月18-22日、3月23-27日、3月29-4月2日。(完)

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